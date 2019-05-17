Секретар РНБО Турчинов подає у відставку, – ЗМІ
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов збирається подати у відставку.
Своє рішення Турчинов збирається оголосити публічно 17 травня. Про це з посиланням на власні джерела в Адміністрації президента передає видання "theБабель".
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До речі, 17 травня про свою відставку вже публічно заявила представниця президента Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко. Окрім неї, заяву про звільнення із займаної посади написав перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.
Хто ще залишив Адміністрацію Президента:
- 16 травня стало відомо Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою, подав у відставку.
- 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, за розробку та впровадження судової реформи, а також за представництво Президента України у судах.
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