Секретар РНБО Турчинов подає у відставку, – ЗМІ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов збирається подати у відставку.

Своє рішення Турчинов збирається оголосити публічно 17 травня. Про це з посиланням на власні джерела в Адміністрації президента передає видання "theБабель".

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До речі, 17 травня про свою відставку вже публічно заявила представниця президента Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко. Окрім неї, заяву про звільнення із займаної посади написав перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.

Хто ще залишив Адміністрацію Президента: