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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Как можно выйти из того, чего не существует, – у Зеленского отреагировали на роспуск коалиции

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Коалиции в украинском парламенте не существует уже три года. А для изменений в стране нужна дееспособная Верховная Рада.

      Объявление о прекращении деятельности коалиции продемонстрировало равнодушие части народных депутатов к своим избирателям. Так в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского прокомментировали события, которые 17 мая имели место в украинском парламенте.

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      Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года – с тех пор, как ее покинули фракции "Самопомочи", "Батькивщины" и "Радикальной партии" Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте – очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продолжить свое беззаботное существование для них важнее,
      – говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

      Отметим, что партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". Соответствующее заявление председатель фракции "Народного фронта" передал председателю парламента Андрею Парубию. Тот, в свою очередь, официальный заявил, что 17 мая коалиция прекратила свое существование. Также он объявил о начале переговоров для создания новой коалиции. Ее должны сформировать в течение месяца.

      Согласно букве закона, в случае, если новую коалицию не создадут в течение 30 дней, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял о таком желании. Правда, это невозможно будет сделать менее, чем за полгода до плановых парламентских выборов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский
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