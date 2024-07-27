Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что с поддержкой США, вероятно, реально достичь прекращения огня. Важно, чтобы Китай и Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в том, чтобы давить на Россию.

К теме В России ответили на слова Зеленского о возможности переговоров с Путиным в России и России

При каких условиях Россия согласится на уступки

Жирнов отметил, что США на Россию пока давят недостаточно. Он добавил, что есть те, кто надеется на решительность Дональда Трампа в этом вопросе.

"Когда-то Трамп предлагал свое решение относительно войны и мира между Россией и Украиной. Он сказал, что звонком к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину прекратит войну за 24 часа", – отметил он.

По мнению экс-сотрудника КГБ, должен быть человек, который сможет решительно давить на кремлевского диктатора. Например, если Путин не согласится на переговоры, то увеличенная в несколько раз военная помощь Украине от США имела бы серьезное влияние на российскую армию.

По его словам, Соединенные Штаты Америки также могли бы ввести не частичные санкции против России, а экономическую блокаду всех товаров страны-агрессора и запретить всем, кто сотрудничает с ней вести торговлю в долларах.

На самом деле средства такого давления есть, но их не используют. Китай тоже может их применять, в частности заявить, что останавливает все взаимодействие с Россией. У Путина сразу же остановится экономика, ведь без Китая она не может работать,

– отметил Сергей Жирнов.