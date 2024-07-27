Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що із підтримкою США, ймовірно, реально досягти припинення вогню. Важливо, щоб Китай та Сполучені Штати Америки були зацікавлені в тому, щоб тиснути на Росію.

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За яких умов Росія погодиться на поступки

Жирнов зазначив, що США на Росію поки тиснуть недостатньо. Він додав, що є ті, хто сподівається на рішучість Дональда Трампа в цьому питанні.

"Колись Трамп пропонував своє рішення щодо війни та миру між Росією та Україною. Він сказав, що дзвінком до Володимира Зеленського та Владіміра Путіна припинить війну за 24 години", – зауважив він.

На думку ексспівробітника КДБ, має бути людина, яка зможе рішуче тиснути на кремлівського диктатора. Наприклад, якщо Путін не погодиться на перемовини, то збільшена у кілька разів військова допомога Україні від США мала б серйозний вплив на російську армію.

За його словами, Сполучені Штати Америки також могли б запровадити не часткові санкції проти Росії, а економічну блокаду всіх товарів країни-агресорки та заборонити всім, хто співпрацює із нею вести торгівлю в доларах.

Насправді засоби такого тиску є, але їх не використовують. Китай теж може їх застосовувати, зокрема заявити, що зупиняє всю взаємодію із Росією. У Путіна одразу ж зупиниться економіка, адже без Китаю вона не може працювати,

– наголосив Сергій Жирнов.