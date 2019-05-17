18:10
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ Пономареву

      116 Читати новину українською
      Илья Пономарев
      Илья Пономарев / Апостроф

      Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство. Указ подписал действующий президент Украины Петр Порошенко.

      Об этом сообщил сам Пономарев в своем Facebook, написав пост на украинском языке. Он уверяет, что гражданство ему предоставили согласно "государственным интересам Украины".

      Читайте также: Пятое увольнение за день: глава АП Райнин уходит в отставку

      Пономарев отметил, что, получив гражданство Украины, начался новый этап его жизни. Новый статус планирует использовать, чтобы улучшать инвестиционный климат нашей страны, создавать новые рабочие места, увеличивать госбюджет.

      Все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России,
      – написал он.

      За содействие в получении украинского гражданства Пономарев поблагодарил среди прочих генпрокурора Юрия Луценко, министра энергетики Игоря Насалика и нардепа Антона Геращенко.

      Отметим, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев единственный проголосовал против аннексии Крыма Россией, после чего сразу же стал в своей стране врагом и изгоем. После этого переехал в Украину.

      О том, почему референдум в Крыму – фейковый, а также Украина вернет полуостров и когда это произойдет – читайте в интервью 24 каналу с Ильей Пономаревым.

      blog_ava
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня
      1191
      Теги: Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      сегодня , 18:04 Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      Ірина Поліщук 9
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сегодня , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 439
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сегодня , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 1695
      Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      сегодня , 14:05 Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      750
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сегодня , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 297
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук