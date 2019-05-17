Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ Пономареву

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев получил украинское гражданство. Указ подписал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщил сам Пономарев в своем Facebook, написав пост на украинском языке. Он уверяет, что гражданство ему предоставили согласно "государственным интересам Украины".

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Пономарев отметил, что, получив гражданство Украины, начался новый этап его жизни. Новый статус планирует использовать, чтобы улучшать инвестиционный климат нашей страны, создавать новые рабочие места, увеличивать госбюджет.

Все это для роста благосостояния украинцев. Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России,

– написал он.

За содействие в получении украинского гражданства Пономарев поблагодарил среди прочих генпрокурора Юрия Луценко, министра энергетики Игоря Насалика и нардепа Антона Геращенко.