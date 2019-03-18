Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев – о том, почему референдум в Крыму – фейковый, а также вернет ли Украина полуостров и когда это произойдет.

В эти мартовские дни – годовщина театрализованного шоу, которое Россия впоследствии назвала "историческим возвращением Крыма". Но на самом деле иначе, как наглая кража украинского полуострова, это действо назвать нельзя. 5 лет Крым просыпается под "триколором", часть его жителей были вынуждены бежать из-за давления "новой власти".

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Был ли хоть какой-то намек на законность этих событий с учетом российского законодательства? Что происходило в Крыму в течение 30-ти дней, за которые Кремлю удалось провернуть операцию? Об этом сайту 24 канала рассказывает экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Он единственный проголосовал против присоединения Крыма, после чего сразу же стал в своей стране врагом и изгоем.

Но сначала – хроника оккупации.

27 февраля – Верховный Совет Крыма в захваченном российскими боевиками помещении назначил проведение референдума.

28 февраля – депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил законопроект об упрощении процедуры присоединения новых субъектов в состав РФ.

1 марта – Совет Федерации разрешил Путину применять войска на территории Украины.

14 марта – Конституционный суд Украины признал неконституционным решение Верховного Совета АР Крым о проведении референдума.

15 марта – Верховная Рада Украины досрочно распустила парламент Крыма.

16 марта – в Крыму состоялся псевдореферендум.

17 марта – ВР Крыма провозгласила "независимость Крыма" и попросилась в состав России.

18 марта – в Кремле был подписан так называемый "договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя".

20 марта – Госдума РФ проголосовала за присоединение Крыма к России.

21 марта – Совет Федерации ратифицировал договор о присоединении Крыма к России.

Господин Пономарев, объясните, пожалуйста, такой момент: 27 февраля был назначен "референдум" и сразу же на следующий день в Госдуме появился законопроект, который предлагал присоединять новые субъекты в состав РФ по упрощенным правилам. Этот законопроект был "заточен" под Крым"?

Но он не был принят, только предложен.

Впрочем, интересен сам факт его существования... Какие тогда были настроения у депутатов Госдумы?

Никто ничего не знал. Ни депутаты, ни население... Никто! Этот законопроект, о котором вы говорите, был предложен Сергеем Мироновым, он бывший спикер Совета Федерации и личный друг Владимира Путина. И вот он услышал от Путина, что есть такой план и решил бежать перед паровозом – внести этот законопроект. Но его так и не приняли, потому что это очень важное государственное дело, чтобы могли какие-то одиночки – представители оппозиционных партий – что-то в этом направлении делать. И тем более, я убежден, что ситуация решалась с колес, спонтанно. Не думаю, что там заранее было все продумано. Поэтому и формулировки вопросов на референдуме несколько раз менялись, и сроки переносились. Сначала Совет Федерации дал согласие на использование войск, потом официально считалось, что мы не использовали войска, потому что были группировки в Севастополе. Одним словом, никакой единой линии не существовало.



Россия врала о своих солдатах в Крыму

То есть, несмотря на решение 1 марта – о возможности применения войска на территории Украины, все равно официально это расценивалось как "нас там нет"?

Да, россияне об этом не знали. И Путин не признавался – он только через год сказал: "Это были русские". Да и вообще о "зеленых человечках" по телевизору старались не говорить. Говорили лишь, что с одной стороны – крымские татары, с другой – "аксеновские" люди, какое-то население Крыма, люди, которые друг с другом спорят... А у нас есть база Черноморского флота, которая сохраняет спокойствие.

В России был информационный вакуум?

Абсолютный! Я – как депутат Госдумы, интересовался вопросами международной политики, тем не менее практически до самого референдума в Крыму, не был уверен, что моя страна сделает такую глупость и подлость. Я думал, что есть определенные маневры, давление, торги... Но то, что это будет доведено до конца... Я в этом сильно сомневался. Решение Совета Федерации 1 марта – это был гром среди ясного неба. Потому что никогда ранее Совет Федерации не давал согласия на применение войск – где бы это не было. И юридически Кремль после этого занимал позицию, что мы войска не применяли. То есть, Совет Федерации дал Путину разрешение, но Путин этим разрешением не воспользовался.

Если попробовать разобраться в этом всем с точки зрения хотя бы какого-то закона – украинского или российского – там нет логики. 16 февраля состоялся референдум, 17-го Верховный Совет Крыма обратился к России, чтобы полуостров взяли в состав РФ... Но парламент Крыма уже был не легитимным. А "независимость Крыма" признала только Россия…

Закона здесь никакого нет. И законность этой процедуре никто и не пытался предоставить. Потому что Конституция Российской Федерации напрямую запрещает принимать в состав страны части других государств. У нас на это есть прямой запрет.

Но получается, что этот момент обошли, потому что Россия вроде как признала Крым независимым.

Да, но чтобы признать независимость недостаточно только решения президента. Необходимо, чтобы это ратифицировала Госдума. Например, независимость Южной Осетии и Абхазии – это решение принимала Госдума. То есть, президент предложил, сказал, что мы признаем, но ратификация этого должна состояться через Государственную Думу. С Крымом всего этого не было. Сам президент признал, и он принял решение о присоединении двух новых субъектов в состав Российской Федерации, он подписал договор с Аксеновым и Чалым. А потом Госдума этот договор ратифицировала. Но не ратифицировала независимость Крыма.

То есть, с точки зрения российского законодательства, это было незаконно?

Естественно.

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Вы единственный депутат, который проголосовал против присоединения. В то время понимали, чем это для вас лично может закончиться?

Более или менее да, я понимал. То есть, что ничем хорошим для меня лично это не закончится.

Сейчас также проголосовали бы против?

Да. Все же подтвердилось. Тогда когда голосовал, я говорил, что это приведет к войне и крови. К смертям людей и экономическим проблемам для моей страны. И к потере важного союзника – Украины. Все так и произошло.

Через 5 лет после аннексии, по вашему мнению, был ли шанс у Украины отстоять свои территории? Военным или дипломатическим путем... Были шансы остановить запущенный Россией механизм?

Вы знаете, "история не знает сослагательного наклонения". Но, конечно, если бы я был на месте украинского руководства я бы отдал приказ стрелять в тех, кто нападает на военные части. В вооруженных людей без опознавательных знаков на территории крымских городов. Во-первых, этого требует устав караульную-постовой службы, дейстующий в украинской армии, так как и в русской. И почему этот документ, имеющий силу закона, не выполнялся, для меня лично большой вопрос. Я думаю, что если бы оккупанты столкнулись бы с сопротивлением, такой стремительной процедуры захвата не было бы.



Илья Пономарев поменял свое мнение относительно референдума в Крыму

Почему? Из-за того, что не было четкого плана у Путина, и Россия действовала, ориентируясь по ситуации?

Потому что российское общественное мнение было и остается критическим к войне. Почему россиянам постоянно говорят, что никакой войны с Украиной нет? Что ничего не происходит на Донбассе, что это гражданская война, а мы здесь не при чем. Потому что россияне против войны. И это была бы большая мотивация, чем мотивация присоединить Крым. Мы присоединили Крым, потому что люди свободно собрались якобы, свободно приняли это решение, свободно попросились и никто против этого не возражал. Раз они попросились – мы их приняли. Вот так думает рядовой россиянин. Если бы там началась стрельба, то уже бы никакого добровольного перехода не произошло бы. Поэтому я сомневаюсь, что этот захват был бы возможен.

Но на Донбассе уже пятый год идет война, и особого сопротивления против этого в России нет. Одиночные митинги есть, но массово россияне против войны не выходят.

Ведь информации о том, что там происходит, нет. То есть, с точки зрения телеканалов: говорят, что в Украине идет гражданская война, часть Украины воюет с другой частью. Да, мы там поставили одну из частей, чтобы "бандеровцы не вырезали русскоязычное население". И все. Россияне не считают, что Россия каким-то образом участвует в вооруженном конфликте на Донбассе. Если бы они так считали, то я думаю, было бы совсем другое восприятие.

По поводу референдума: насколько это была правильная процедура в плане организации? В 2014 году вы достаточно лояльно относились к его проведению. Сейчас ваше мнение изменилось?

Действительно, тогда я опирался на информацию, которая была доступна в российских источниках. Сейчас эту точку зрения я очень изменил. Конечно, это был фейковый референдум, это был референдум "на штыках". А в состоянии оккупации, которая по факту уже состоялась, конечно, невозможно у людей-то спрашивать. И даже если они действительно так проголосовали, то считать этот выбор свободным нельзя. Референдум можно проводить только в свободном состоянии, когда нет вооруженного насилия, патрулей на улицах, фактора давления, пропаганды и всего прочего. Всего того, что тогда было в Крыму. И мы сейчас знаем из социологии, что тогда, по состоянию на февраль, никто не собирался отсоединяться. А у Аксенова уровень популярности составлял 1,5%. Тем не менее, после того, как ввели войска, и людям дали понять, что есть сила, и она хочет этого, плюс были обещаны "плюшки", а уровень лояльности к Украине был низким, поэтому большое количество людей перешло на другую сторону. Но это не делает референдум легитимным.

При каких условиях Крым может вернуться в состав Украины, по вашему мнению?

Думаю, что рано или поздно это произойдет. Ни одна оккупация не длится вечно. Вопрос – когда? Думаю, что это возможно только тогда, когда сменится власть в России. При этой власти вряд ли это произойдет. Урегулирование ситуации на Донбассе возможно и при Путине, а возвращение Крыма при Путине вряд ли возможно. Но я думаю, что любая следующая власть будет решать вопрос нормализации отношений с Украиной.

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