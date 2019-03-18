Россия приняла экстренные меры из-за угрозы падения Крымского моста

Российская Федерация решила установить сканеры на подходе к Крымскому мосту для обеспечения транспортной безопасности.

По информации пророссийского издания "РИА Новости", директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко, заявил, что сканеры, которые будут просвечивать железнодорожные вагоны, способные определить тип груза и его массу.

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Время сканирования поезда зависит от скорости его движения и количества вагонов.

"Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-обзорных комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", – добавил Симочко.

Что известно про Крымский мост и что с ним не так?15 мая 2018 года Россия открыла и запустила движение авто по 19-километровому мосту через Керченский пролив, который незаконно построила. Он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край России) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым).



Однако с мостом часто возникают проблемы, к примеру, он уже частично обваливался. На морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. А результаты космической съемки свидетельствуют, о том, что мост постепенно смещается, проседает ряд его объектов.



Главной причиной быстрого разрушения моста – нарушение всех норм строительства, ведь делали все наспех и с нарушениями.



Разрушение моста может стать экологической проблемой, ведь он уже служит естественной плотиной и вредит экосистеме. А если мост упадет на уровне 35-метровой глубины, то вообще может перекрыть пролив.