14:15
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Россия приняла экстренные меры из-за угрозы падения Крымского моста

      763 Читати новину українською
      Угроза падения Крымского моста
      Угроза падения Крымского моста / Фото из открытых источников

      Российская Федерация решила установить сканеры на подходе к Крымскому мосту для обеспечения транспортной безопасности.

      По информации пророссийского издания "РИА Новости", директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко, заявил, что сканеры, которые будут просвечивать железнодорожные вагоны, способные определить тип груза и его массу.

      Читайте также: Из-за Крымского моста может исчезнуть Азовское море, – российский инженер

      Время сканирования поезда зависит от скорости его движения и количества вагонов.

      "Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-обзорных комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", – добавил Симочко.

      Что известно про Крымский мост и что с ним не так?15 мая 2018 года Россия открыла и запустила движение авто по 19-километровому мосту через Керченский пролив, который незаконно построила. Он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край России) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым).

      Однако с мостом часто возникают проблемы, к примеру, он уже частично обваливался. На морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. А результаты космической съемки свидетельствуют, о том, что мост постепенно смещается, проседает ряд его объектов.

      Главной причиной быстрого разрушения моста – нарушение всех норм строительства, ведь делали все наспех и с нарушениями.

      Разрушение моста может стать экологической проблемой, ведь он уже служит естественной плотиной и вредит экосистеме. А если мост упадет на уровне 35-метровой глубины, то вообще может перекрыть пролив.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня
      600347
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Игра престолов": чем сериал отличается от книги
      сегодня , 13:00 "Игра престолов": чем сериал отличается от книги
      Уляна Корицька 1695
      Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      сегодня , 12:01 Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      Андрій Воропаєв 754
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 10:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка
      сегодня , 11:18 В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка
      348
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 984
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      ФСБ и СБУ в 2014 году в Крыму сотрудничали, – Наливайченко
       7 февраля 2018 , 15:08
      50 новеньких Ferrari отправили на утилизацию
       7 сентября 2018 , 09:47
      Коноплянка вернулся к тренировкам с Шальке
       21 января , 21:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук