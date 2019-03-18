Росія вжила екстрених заходів через загрозу падіння Кримського мосту

Російська Федерація вирішила встановити сканери на підході до Кримського мосту для забезпечення транспортної безпеки.

За інформацією проросійського видання "РИА Новости", директор з виробництва компанії "Скантроник Сістемс" Сергій Симочко заявив, що сканери, які будуть просвічувати залізничні вагони, здатні визначити тип вантажу та його масу.

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Час сканування потяга залежить від швидкості його руху та кількості вагонів.

"Ведеться будівництво двох залізничних інспекційно-оглядових комплексів для забезпечення транспортної безпеки на підходах до Кримського мосту", – додав Симочко.

Що відомо про Кримський міст і що з ним не так?15 травня 2018 року Росія відкрила та запустила рух авто по 19-кілометровому мості через Керченську протоку, який незаконно збудувала. Він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край Росії) з Керченським півостровом (окупований Крим).



Однак з мостом часто виникають проблеми, до прикладу, він вже частково обвалювався. На морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. А результати космічної зйомки, свідчать, що міст поступово зміщується, просідає низка його об'єктів.



Головною причиною швидкого руйнування мосту – порушення усіх норм його будівництва, адже робили все нашвидкуруч і з порушеннями.



Руйнування мосту може стати екологічною проблемою, адже він вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. А якщо міст впаде на рівні 35-метрової глибини, то взагалі може перекрити протоку.