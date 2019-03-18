Ровно пять лет назад русские убили первого украинского военного в Крыму

Сергей Кокурин – прапорщик Вооруженных сил Украины, начальник состава 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в Симферополе. И первый украинский военный, которого убили российские оккупанты во время аннексии Крыма. Случилось это 18 марта 2014 года.

Сергей Кокурин – первый убитый русскими боец ВСУ, и не первая жертва российской аннексии Крыма. Первым погиб гражданский – крымский татарин Решат Аметов. Его похитили во время мирного протеста против аннексии в начале марта. Через две недели его нашли мертвым, со следами пыток.

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Кокурина же убили выстрелами – одним в голову и одним в грудь. Стреляли из автомата Калашникова, АК-47. Случилось это во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Сергей находился на наблюдательной башне автопарка военной части, когда ее атаковали россияне.

Похоронили украинского бойца в Симферополе, 22 марта 2014 года.

Прощание с Сергеем Кокуриным, первым убитым в Крыму украинским бойцом

Коротко об аннексии Крыма Россией:

– 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова.

– Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования.

– 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Могила первой военной жертвы украино-российской войны

Официальной датой начала оккупации Крыма Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года