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      Ровно пять лет назад русские убили первого украинского военного в Крыму

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      Сергей Кокурин – первый украинский военный, которого убили в Крыму
      Сергей Кокурин – первый украинский военный, которого убили в Крыму / 24 канал

      Сергей Кокурин – прапорщик Вооруженных сил Украины, начальник состава 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в Симферополе. И первый украинский военный, которого убили российские оккупанты во время аннексии Крыма. Случилось это 18 марта 2014 года.

      Сергей Кокурин – первый убитый русскими боец ВСУ, и не первая жертва российской аннексии Крыма. Первым погиб гражданский – крымский татарин Решат Аметов. Его похитили во время мирного протеста против аннексии в начале марта. Через две недели его нашли мертвым, со следами пыток.

      Читайте также: Как живет семья первого убитого оккупантами воина ВСУ

      Кокурина же убили выстрелами – одним в голову и одним в грудь. Стреляли из автомата Калашникова, АК-47. Случилось это во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Сергей находился на наблюдательной башне автопарка военной части, когда ее атаковали россияне.

      Похоронили украинского бойца в Симферополе, 22 марта 2014 года.

      Кокурін

      Прощание с Сергеем Кокуриным, первым убитым в Крыму украинским бойцом

      Коротко об аннексии Крыма Россией:

      – 16 марта 2014 года россияне провели "референдум" относительно статуса полуострова.
      – Украина, ЕС, США и многие другие страны не признали результаты голосования.
      – 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

      Крим

      Могила первой военной жертвы украино-российской войны

      Официальной датой начала оккупации Крыма Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года

      Ретроспектива растерянности и измены: подробно о том, как Россия аннексировала Крым – в материале 24 канала

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      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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