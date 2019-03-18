Рівно п'ять років тому росіяни вбили першого українського військового у Криму

Сергій Кокурін – прапорщик Збройних сил України, начальник складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в Сімферополі. І перший український військовий, якого вбили російські окупанти під час анексії Криму. Трапилося це 18 березня 2014 року.

Сергій Кокурін – перший вбитий росіянами боєць ЗСУ, та не перша жертва російської анексії Криму. Першим загинув цивільний – кримський татарин Решат Аметов. Його викрали під час мирного протесту проти анексії на початку березня. За два тижні його знайшли мертвим, зі слідами тортур.

Читайте також: Як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

Кокуріна ж вбили пострілами – одним у голову і одним у груди. Стріляли з автомата Калашнікова, АК-47. Трапилося це під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі. Сергій перебував на спостережній вежі автопарку військової частини, коли її атакували росіяни.

Поховали українського бійця в Сімферополі, 22 березня 2014 року.



Прощання з Сергієм Кокуріним, першим вбитим в Криму українським бійцем

Коротко про анексію Криму Росією:

– 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова.

– Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.

– 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Могила першої військової жертви українсько-російської війни

Офіційною датою початку окупації Криму Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року