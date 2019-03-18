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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Рівно п'ять років тому росіяни вбили першого українського військового у Криму

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      Сергій Кокурін – перший український військовий, якого вбили в Криму
      Сергій Кокурін – перший український військовий, якого вбили в Криму / 24 канал

      Сергій Кокурін – прапорщик Збройних сил України, начальник складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в Сімферополі. І перший український військовий, якого вбили російські окупанти під час анексії Криму. Трапилося це 18 березня 2014 року.

      Сергій Кокурін – перший вбитий росіянами боєць ЗСУ, та не перша жертва російської анексії Криму. Першим загинув цивільний – кримський татарин Решат Аметов. Його викрали під час мирного протесту проти анексії на початку березня. За два тижні його знайшли мертвим, зі слідами тортур.

      Читайте також: Як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ

      Кокуріна ж вбили пострілами – одним у голову і одним у груди. Стріляли з автомата Калашнікова, АК-47. Трапилося це під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі. Сергій перебував на спостережній вежі автопарку військової частини, коли її атакували росіяни.

      Поховали українського бійця в Сімферополі, 22 березня 2014 року.

      Кокурін
      Прощання з Сергієм Кокуріним, першим вбитим в Криму українським бійцем

      Коротко про анексію Криму Росією:

      – 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. 
      – Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.
      – 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Крим
      Могила першої військової жертви українсько-російської війни

      Офіційною датою початку окупації Криму Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року

      Ретроспектива розгубленості і зради: детально про те, як Росія анексувала Криму матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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