Рівно п'ять років тому росіяни вбили першого українського військового у Криму
Сергій Кокурін – прапорщик Збройних сил України, начальник складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в Сімферополі. І перший український військовий, якого вбили російські окупанти під час анексії Криму. Трапилося це 18 березня 2014 року.
Сергій Кокурін – перший вбитий росіянами боєць ЗСУ, та не перша жертва російської анексії Криму. Першим загинув цивільний – кримський татарин Решат Аметов. Його викрали під час мирного протесту проти анексії на початку березня. За два тижні його знайшли мертвим, зі слідами тортур.
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Кокуріна ж вбили пострілами – одним у голову і одним у груди. Стріляли з автомата Калашнікова, АК-47. Трапилося це під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі. Сергій перебував на спостережній вежі автопарку військової частини, коли її атакували росіяни.
Поховали українського бійця в Сімферополі, 22 березня 2014 року.
Прощання з Сергієм Кокуріним, першим вбитим в Криму українським бійцем
Коротко про анексію Криму Росією:
– 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова.
– Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.
– 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
Могила першої військової жертви українсько-російської війни
Офіційною датою початку окупації Криму Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року
Ретроспектива розгубленості і зради: детально про те, як Росія анексувала Крим – у матеріалі 24 каналу