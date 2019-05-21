Цікавиться Зеленським: Сенцов з-за грат розпитує про нового українського президента

Бранець Кремля і український режисер Олег Сенцов у російській колонії працює над новою книгою оповідань. Він передає усім співвітчизникам вітання і цікавиться новим українським лідером.

Про це російська правозахисниця Зоя Свєтова повідомила на своїй Facebook-сторінці. Вона 21 травня мала з Сенцовим телефонну розмову.

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Щойно поговорила телефоном з Олегом Сенцовим. Він передавав усім велике вітання. Сказав, що скоро вийде нова книга його оповідань. Був бадьорий, жартував наді мною, як завжди. Цікавився новим президентом України,

– зазначила вона.

Свєтова уточнила, що Сенцов розпитував, що вона думає про нового українського гаранта.

Правозахисниця відповіла йому, що, на її думку, новий президент України повинен домовитися з Росією про обмін політв'язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні. Свєтова зазначила, що Сенцов нічого на це не відповів: "Він просто слухав, йому була цікава ця інформація".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.



Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.



14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. У жовтні 2018 бранцю Кремля довелося припинити голодування: свій вчинок він пояснив тим, що російська влада погрожувала застосувати насильницьке годування щодо нього.

Друг Олега Сенцова в інтерв'ю 24 каналу розповів, що пережив режисер за п'ять років ув'язнення: дивіться відео

До речі, 20 травня і представники Кремля, і представники окупаційних адміністрацій на Донбасі заявили, що вони є готовими до діалогу щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Крім того, вони заявили, що тепер чекають від шостого українського президента Володимира Зеленського конкретних пропозицій та повних списків.

Скільки українських полонених перебуває наразі на Донбасі?У грудні 2018 року правозахисники заявляли, що проросійські бойовики на непідконтрольній Україні території Донбасу утримують Щонайменше 89 цивільних заручників і 13 військовополонених. Щоправда, це лише ті люди, яких вдалося ідентифікувати.



Так, на Луганщині окупанти силоміць утримують 6 військових і 13 цивільних. Найімовірніше, ці люди перебувають у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ.



​На Донеччині ж правозахисники нарахували 7 військовополонених і 76 цивільних заручників. Їх можуть тримати у СІЗО Донецька, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також у захопленому окупаційними військами Росії приміщенні арт-центру "Ізоляція".