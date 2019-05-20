Ініціатива Зелеського щодо обміну полоненими: що говорить Росія та бойовики на Донбасі

Як у Кремлі, так і представники окупаційних адміністрацій на Донбасі заявили, що вони є готовими до діалогу щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Крім того, вони заявили, що тепер вони чекають від шостого українського президента Володимира Зеленського на конкретні пропозиції та повні списки.

Під час своєї інавгураційної промови шостий Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його головне завдання – це припинення вогню на Донбасі. Крім того, політик наголосив, що Україна "ніколи не втратить своїх територій, досягнувши миру".

Читайте також: Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії

За його словами, першим кроком стане звільнення усіх полонених українців, а наступним – повернення українських територій.

"Неможливо втратити те, що і так є нашим по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки територій, а найголовніше – людей", – підкреслив гарант.

Щодо обміну полоненими у Кремлі зауважили, що вони є готовими почати діалог з Києвом за принципом "всіх на всіх". На думку Москви, такі дії є правильними

"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод – 24 канал) про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Ініціативу Зеленського щодо обміну полоненими підтримали й представники окупаційних адміністрацій на Донбасі. Відповідну заяву, зокрема, зробила так звана "омбудсмен "ДНР" Дар’я Морозова, передає "Коммерсантъ".

"Заяви української сторони про необхідність повернення утримуваних – це обнадійлива новина для родичів осіб, які перебувають в полоні по кілька років. Однак для відновлення роботи в цьому напрямку одних лише публічних заяв недостатньо. Ми чекаємо від представників Києва на конкретні пропозиції та повні списки", – підкреслила вона.

Також щодо цього питання висловився голова так званого "МЗС "ЛНР" Владислав Дейнего. Він переконує, що бойовики "постійно наполягають" на проведенні обміну в форматі "всіх на всіх".

Читайте також: Україна запропонувала Росії кілька форматів обміну утримуваними, але поки що все безрезультатно

"Як проміжний крок годиться обмін "всіх встановлених на всіх встановлених", як спосіб наближення до ідеалу – "всіх на всіх". Луганськ ніколи від цієї позиції не відходив, наполягав і продовжує наполягати. Але те, що для Зеленського це є новиною і те, що він тільки зараз це починає розуміти, напевно, – хороша тенденція", – каже окупант.

Востаннє великий обмін полоненими між Україною та окупантами на Донбасі відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських бойовиків, ще 58 – у полоні донецьких.

Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українці повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину.

Скільки українських полонених перебуває наразі на Донбасі? У грудні 2018 року правозахисники заявляли, що проросійські бойовики на непідконтрольній Україні території Донбасу утримують Щонайменше 89 цивільних заручників і 13 військовополонених. Щоправда, це лише ті люди, яких вдалося ідентифікувати.



Так, на Луганщині окупанти силоміць утримують 6 військових і 13 цивільних. Найімовірніше, ці люди перебувають у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ.



​На Донеччині ж правозахисники нарахували 7 військовополонених і 76 цивільних заручників. Їх можуть тримати у СІЗО Донецька, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також у захопленому окупаційними військами Росії приміщенні арт-центру "Ізоляція".