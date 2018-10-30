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      Сімох українських моряків обміняли на сімох росіян з судна "Норд"

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      У Росії заявили про обмін 7 українських моряків на росіян з судна "Норд"
      У Росії заявили про обмін 7 українських моряків на росіян з судна "Норд" / Фото із відкритих джерел

      У Росії заявляють, що обміняли сімох українських моряків на сімох росіян із судна "Норд".

      Про це заявив речник уповноваженого з прав людини у Росії Тетяни Москалькової Олексій Зловєдов, інформує "Интерфакс".

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      Обмін відбувся, сім наших моряків на сім українських,
      – уточнив він.

      За його словами, сімох російських моряків з сейнера "Норд" обміняли на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041".

      Речник Москалькової зазначив, що російські моряки прибули в окупований Крим.

      Він уточнив, що капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, щодо якого в Україні порушене кримінальне провадження, поки залишається на Україні. 

      Капітану судна Володимиру Горбенку пред’явили звинувачення на статтею 332-1 Кримінального кодексу України про порушення порядку в'їзду та виїзду на окуповану територію України з метою нанесення шкоди інтересам країни. Іншим членам екіпажу оголошували підозру про незаконний перетин кордону.

      Українські прикордонники затримали сейнер "Норд" 25 березня 2018 року під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушили низку справ.

      На початку квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу

      Теги: Новини України Водний транспорт Обмін полоненими Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
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