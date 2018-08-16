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Ув'язнені в Україні росіяни масово просять Путіна про обмін: озвучено оновлені дані

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Ув'язнені в Україні росіяни пишуть листи Путіну з проханням про обмін
Ув'язнені в Україні росіяни пишуть листи Путіну з проханням про обмін / Facebook

Станом на вечір 16 серпня Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова отримала уже 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я президента РФ з проханням про обмін.

Інформацію про це ввечері у четвер оприлюднила прес-служба українського омбудсмена.

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Всі ці 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доставить в адміністрацію президента Російської Федерації, 
– зазначено у повідомленні.

Першим листа Путіну із проханням обміняти його на одного із засуджених у Росії українців написав росіянин Олексій Седіков, який засуджений в Україні за тероризм.

14 серпня Денісова навідувалась до Лук'янівського СІЗО, де зустрілася громадянами Росії Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які також написали заяви на ім'я російського президента щодо можливості обміну.

15 серпня український омбудсмен отримала заяви від ще вісьмох росіян, які відбувають покарання у різних виправних закладах України.

Заяви продовжували надходити і сьогодні. Представники уповноваженого отримали вищевказані заяви до російського президента ще від Руслана Гаджиєва, Ігора Кімаковського, (ДУ "Бахмутська установа виконання покарань (№6)"), Євгена Мефедова (ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор"). З Маріупольського СІЗО було отримано заяви від п'яти в'язнів – Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс. Ще два листи були написані Василем Кусакин (ГУ "Дніпровське установа виконання покарань №4") і Муратом Джіміевим (ГУ "Київський слідчий ізолятор"),
– інформують у прес-службі.

Загалом таких заяв до офісу українського омбудсмена вже надійшло від 22 ув’язнених в Україні росіян.

Водночас у Денісової нагадали, що Україна зі свого боку вже давно ініціювала обмін і подала в РФ відповідні списки, проте ні від представника РФ в Тристоронній контактній групі, ні від російського омбудсмена жодних відповідей поки не надходило.

Раніше у четвер представниця України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що президент України Петро Порошенко готовий помилувати 11 ув'язнених росіян заради звільнення українських політв’язнів.

Теги: Новини України Володимир Путін Обмін полоненими Українці в полоні РФ заручники Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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