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Ще кілька росіян написали листа Путіну з проханням обміняти їх на українських політв'язнів

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Засуджені в Україні росіяни просять обміняти їх на утримуваних в РФ українців
Засуджені в Україні росіяни просять обміняти їх на утримуваних в РФ українців / Facebook

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про те, що одразу кілька громадян Росії написали звернення на ім'я президента РФ з проханням обміняти їх на незаконно утримуваних у Росії українців.

Про це Людмила Денісова написала у своєму Facebook.

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Тільки-но надійшло звернення від громадянина Російської Федерації Павла Черних (Маріупольський слідчий ізолятор) до президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів,
– повідомила Денісова, опублікувавши фото засудженого в Україні росіянина.

Раніше у четвер Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їй надійшло ще три нові заяви від росіян, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, на ім’я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів.

15 серпня такі заяви написали громадяни Російської Федерації В’ячеслав Висоцький, Олександр Валехидіс, Владислав Гречин та Віктор Агєєв.

Першим листа Путіну із проханням обміняти його на одного із засуджених у Росії українців написав росіянин Олексій Седіков, який засуджений в Україні за тероризм.

Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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