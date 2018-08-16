Ще кілька росіян написали листа Путіну з проханням обміняти їх на українських політв'язнів
Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про те, що одразу кілька громадян Росії написали звернення на ім'я президента РФ з проханням обміняти їх на незаконно утримуваних у Росії українців.
Про це Людмила Денісова написала у своєму Facebook.
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Тільки-но надійшло звернення від громадянина Російської Федерації Павла Черних (Маріупольський слідчий ізолятор) до президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів,
– повідомила Денісова, опублікувавши фото засудженого в Україні росіянина.
Раніше у четвер Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їй надійшло ще три нові заяви від росіян, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, на ім’я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів.
15 серпня такі заяви написали громадяни Російської Федерації В’ячеслав Висоцький, Олександр Валехидіс, Владислав Гречин та Віктор Агєєв.
Першим листа Путіну із проханням обміняти його на одного із засуджених у Росії українців написав росіянин Олексій Седіков, який засуджений в Україні за тероризм.