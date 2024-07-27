Про це рішення розповів сам президент на першому міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я. Окрім цього, є новини і для бойових медиків та реабілітологів.

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Новації щодо офіцерських звань для лікарів

Мною підписано указ "Положення про проходження військової служби", що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру,

– повідомив президент.

Зеленський про медсистему та систему реабілітації: що зміниться

За словами гаранта, в Україні треба створити систему реабілітації з найвищим рівнем підготовки. Тож уряду було доручено забезпечити та профінансувати створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених із полону військових та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги у зоні бойових дій.

Створять Центр реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців.

Пріоритетом є побудова такої медичної системи, яка відповідає викликам сьогодення. Слід ефективно використовувати ресурси, зокрема, аптечки і турнікети мають бути належної якості, як і обладнання мобільних госпіталів.

Окрему увагу приділять пораненим і тим, хто повернувся з полону. А все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване.

"Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим та зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець", – додав Зеленський.