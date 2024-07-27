Об этом решении рассказал сам президент на первом международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью. Кроме этого, есть новости и для боевых медиков и реабилитологов.

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Новации относительно офицерских званий для врачей

Мною подписан указ "Положение о прохождении военной службы", регулирующий прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру,

– сообщил президент.

Зеленский о медсистеме и системе реабилитации: что изменится

По словам гаранта, в Украине надо создать систему реабилитации с самым высоким уровнем подготовки. Поэтому правительству было поручено обеспечить и профинансировать создание современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена военных и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.

Создадут Центр реинтеграции и обеспечения восстановления военнослужащих.

Приоритет – построение такой медицинской системы, которая соответствует вызовам современности. Следует эффективно использовать ресурсы, в частности, аптечки и турникеты должны быть надлежащего качества, как и оборудование мобильных госпиталей.

Особое внимание уделят раненым и тем, кто вернулся из плена. А все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано.

"Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Это то, чего ожидает каждый военный медик и каждый военнослужащий", – добавил Зеленский.