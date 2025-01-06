Это украинский лидер заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал. По его словам, после каждой страшной войны одно поколение, одна страна признает, что была агрессором.

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"Мне кажется, что история на все это давно ответила. Я не знаю, как будет у нас, это будет в будущем. После каждой страшной войны одно поколение, одна страна признает, что была агрессором. И она понимает, что это невозможно простить", – отметил он.

Зеленский привел пример Германии. Гитлеровский режим начал Вторую мировую войну. Государство полностью признало свою вину, осудило преступников и выплатило репарации. Германия до сих пор просит прощения и "не ищет компромисса в истории".

Когда это все делается и признается, то люди в любом случае находят между собой отношения. Россия будет просить прощения, будет. Это придет, потому что они виноваты. И как я говорил, виноваты разные – и те, кто участвовали, и те, кто молчали. Потому что молчание – это также участвовать, по моему мнению,

– добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого возможны переговоры с россиянами.