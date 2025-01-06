Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает 24 Канал. Абхазия, которую контролируют боевики, сейчас не развивается.

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Путин претендует на страны бывшего СССР

Замороженный конфликт означает, что страну, вероятно, не возьмут в ЕС и точно не возьмут в НАТО. Путин достиг своей цели и не потерял влияния над Грузией, считает украинский президент.

Очень красивая часть Грузии (Абхазия – 24 Канал) умерла. Если у вас будет возможность туда когда-то поехать, вы это поймете. Просто умерла, потому что Путин так захотел,

– заверил Зеленский.

Молодежь и студенты, которые хотят развиваться, теперь выезжают с родины – в Европу, США, Великобританию.

По словам Зеленского, следующий шаг Путина – борьба за парламент Молдовы. "Вы увидите в апреле, что произойдет", – прогнозирует украинский лидер ситуацию с парламентскими выборами весной 2025 года.

Всюду, где он (Путин – 24 Канал) потерял влияние, где было влияние Советского Союза, он максимально это будет возвращать. И мы понимаем, какой ценой. Вы видели Сирию, те пытки, то, что мы видели в Буче, везде, где мы пришли и деоккупировали наши территории,

– сказал Зеленский.

Российскому диктатору не нужны люди, способные формировать и выражать свое мнение, развивать общество, его независимость. Украина – это большая стена Европы, убежден президент.

К слову, англоязычную версию этого интервью Зеленского посмотрели более 3 миллионов зрителей менее чем за сутки. Оно важно для донесения украинской позиции Западу, особенно в контексте возможного изменения политики США с приходом Трампа.