В западных странах могут не до конца понимать того, что происходит в Украине. Кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский подробнее рассказал 24 Каналу, почему этот разговор является важным и очень своевременным.

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Интервью с важными ссылками для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Его аудитория насчитывает около 4,5 миллиона человек.

Менее чем за сутки англоязычную версию интервью посмотрели более 3 миллионов зрителей.

Важно, что это интервью вышло именно сейчас – когда мы много говорим о поддержке со стороны Запада. Также это важно в контексте прихода Дональда Трампа к власти и с неизвестностью, останется ли прежняя поддержка США, на том же уровне,

– отметил Станислав Желиховский.

Нужно, чтобы Запад действительно услышал мнение Украины, ее потребности и условия, которые являются приемлемыми или неприемлемыми в достижении мира. В то же время важно, чтобы западная аудитория просто узнала больше о том, что вообще происходит в Украине.

Российская пропаганда до сих пор мощно влияет на зарубежные общества, то не удивительно, если они и вообще считают, что это Украина не хочет идти на мирные переговоры.

"Нужно использовать любые возможности, чтобы доносить информацию до англоязычных стран. Потому что они являются двигателями многих процессов. Важно, чтобы они понимали на что Украина может согласиться, а на что – нет. И главное, чтобы они услышали, что украинцы больше всего предпочитают того, чтобы ситуация урегулировалась мирно", – подчеркнул эксперт-международник.

Именно большие охваты этого важного интервью могут сыграть на руку Украине.