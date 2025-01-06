Це український лідер заявив у інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає 24 Канал. За його словами, після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором.

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"Мені здається, що історія на усе це давно відповіла. Я не знаю, як буде у нас, це буде у майбутньому. Після кожної страшної війни одне покоління, одна країна визнає, що була агресором. І вона розуміє, що це неможливо пробачити", – зазначив він.

Зеленський навів приклад Німеччини. Гітлерівський режим розпочав Другу світову війну. Держава повністю визнала свою провину, засудила злочинців та виплатила репарації. Німеччина досі просить вибачення та "не шукає компромісу в історії".

Коли це все робиться і визнається, то люди в будь-якому випадку знаходять між собою відносини. Росія буде просити вибачення, буде. Це прийде, бо вони винні. І як я казав, винні різні – і ті, хто брали участь, і ті, хто мовчали. Бо мовчання – це також брати участь, на мою думку,

– додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом Дональдом Трампом. Лише після цього можливі переговори з росіянами.