Медведчук зацікавився засудженим в Україні росіянином, який просив Путіна про обмін

Олексія Седікова, громадянина РФ затримали на Донбасі два роки тому. І чоловік стверджує, що приїхав воювати за проросійську сторону з власного бажання, але відповідати за це не готовий і проситься додому.

Він написав лист до Путіна з проханням обміняти його на українського політв'язня з російських тюрем.

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Цей лист уже відправили в українське МЗС, відомство далі має передати його в Росію. А український омбудсмен у своєму листі до російської колеги радить поміняти Седікова на Сенцова, Балуха, Клиха або Кольченка, яким зараз потрібна медична допомога.



Олексій Седіков

Цікаво, що Седіковим вже цікавився головний переговорник по обміну Віктор Медведчук.

Потім з'являлася інформація про те, що у Седікова погіршується здоров'я, йому необхідна термінова операція на нозі. І нібито це питання навіть було предметом обговорення в рамках Мінського формату. Його підіймав нібито Віктор Медведчук, який був готовий навіть з власної кишені оплатити йому операцію,

– розповіла координаторка Медійної ініціативи з прав людини Ольга Решетилова.

Тим часом, в СІЗО Лефортово вже вісімнадцять днів голодує Леонід Пархоменко, якого звинувачують у шпигунстві на користь України. Правозахиснику Євгеній Єнікєєву вчора вдалося зустрітися з в'язнем. Леонід розповів, що під час затримання його били. Однак деталей повідомити не встиг, бо чоловіка перервав наглядач і вивів з кімнати.



Леонід Пархоменко

"Причиною припинення спілкування стало те, що Пархоменко Л.С. почав розповідати пропричини свого голодування, а саме "В результаті дій слідчого почали травити мою сім'ю", – йдеться у висновку громадської спостерігаючої комісії.

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Капітана Чормонорського флоту затримали півтора роки тому у Криму, мовляв, працював на українську розвідку. Тоді і Службі Безпеки і Міноборони запевнили: у лавах українських Збройних Сил такий чоловік ніколи не проходив службу. А, фабрикуючи такі справи, Кремль намагається створити ілюзію, нібито готують диверсії на території РФ. Ще один приклад – Олега Чабана, водія рейсового автобуса Вінниця – Москва. Він вже декілька місяців у СІЗО, за сфарбикованим звинуваченням у перевезенні вибухівки.

Перебуваючи там, я можу сказати, що я нарешті зрозуміла, за що люблю свого чоловіка – він справжній мужчина. За 3 місяці він мені жодного разу не сказав, що йому щось подобається, що йому щось не подобається. Він цілком нічого не говорить проте, яке ставлення до нього, яке харчування. Єдине що, на першому побаченні, яке нам було дозволено, я побачила, що у нього була дуже спухша права сторона,

– прокоментувала дружина Олега Чабана Наталія.

Зараз за данними правозахисників в застінках Кремля вже більше 70 політичних засуджених та підозрюваних. Однак провести обмін не вдається. Росія ігнорує навіть попередні домовленості. На зустрічах уповноважені з прав людини від обох держав так і не змогли узгодити навіть карту відвідин політв'язнів. Що вже казати про обмін.

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Тим часом засуджені агресором вже відсиджують свої строки і виходять без обміну. Так 3 серпня стіни російської колонії залишив Олександр Костенко. Свій строк він відбував у Кіровській області, куди його доправили з Криму. Прокурором у цій справі особисто виступила одіозна Наталія Поклонська.



Олександр Костенко

Там йому присудили три з половиною роки ув'язнення за те, що чоловік начебто кидав бруківку в беркутівців під час подій на Майдані. Прокурором у справі стала одіозна Наталія Поклонська. Наразі він уже під опікою української влади – повідомила у Фейсбук уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Тільки що, недавно, з'явився зв'язок і я розмовляла з консулом. Костенко відпочивав трошки в цей час. Консул сказав, що все добре, але розраховують, що вони потраплять до Москви десь там вночі, потім відпочинуть і будуть намагатись потрапити з п'ятого починаючи на шосте - вже можуть бути в Україні,

– зазначила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Олександр з Консулом України і прямує до Москви в Посольство України в РФ, а звідти в Київ.