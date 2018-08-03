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На кордоні можливі провокації, – Денісова про повернення українського політв'язня Костенка

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Наразі звільнений український бранець Кремля Олександр Костенко із консулом українського посольства у РФ перебуває в дорозі до Москви.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова. 

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За її словами, стан здоров'я політв'язня – нормальний. 

Я розмовляла з консулом, то вона повідомила, що Костенко трохи відпочивав цей час. Також вони надіються, що потраплять до Москви вночі, потім відпочинуть і вже з 5 на 6 серпня будуть в Україні. Однак, якщо все буде добре на кордоні, адже можливі провокації,
– зазначила Денісова.

Також українська омбудсвумен розповіла про громадянина Росії Олексія Седікова, який воював на боці терористів і наразі відбуває покарання в Україні, і просить Путіна обміняти його.

"Україна просить РФ обміняти 36 росіян на наших хлопців, які є бранцями Кремля. В цьому списку є і Олексій Седіков. Я була у нього і розповіла, що ми намагаємось його обміняти, але нічого не відбувається, бо Росія не надає жодної відповіді. Тому запропонувала йому, аби він особисто звернувся до президента Росії. І він написав таку заяву", – сказала уповноважена з прав людини.

Вона повідомила, що 2 серпня вони передали цю заяву Клімкіну, аби той передав Путіну, саме так він і зробив.

"Я запропонувала Москальковій обговорити обмін сам на сам на гуманітарних обставинах. Я зазначила, що це може бути або Олег Сенцов, або Володимир Балух, або Станіслав Клих, або Олександр Кольченко. Адже хлопці потребують невідкладної медичної допомоги", – наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області. Також росіянин Олексій Седіков, який засуджений в Україні за тероризм, написав листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути його до Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники
Джерело: 24 канал
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