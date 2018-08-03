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Український політв’язень Костенко вийшов на свободу з російської колонії

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Політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу
Політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу / ua.krymr.com

Кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Про це Громадському повідомив член Громадської наглядової комісії Кіровської області Денис Шадрін.

Вийшов Олександр о 10:54. Зустрічали його члени наглядової комісії – Артур Абашев та я,
– сказав Шадрін.

Як зазначає видання, радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина повідомила, що консул України поки не повідомляв інформації про Костенка, але цим питанням займаються.

Вона додала, що раніше була інформація, що його можуть звільнити або 3 або 5 числа.


Політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу


Олександр Костенко (ліворуч) 

Невдовзі інформацію про звільнення Костенка підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.

"Наразі він вже під захистом української влади. Олександр знаходиться з Консулом України і вони прямують до Москви в Посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни", – написала вона у Facebook.

Хто такий Олександр Костенко? Кримчанин Олександр Костенко брав активну участь в подіях на Майдані у Києві. У травні 2015‑го мешканця Сімферополя Олександра Костенка кримський "суд" засудив до чотирьох років і двох місяців нібито за вчинення каліцтв співробітнику кримського "Беркуту" у Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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