Український політв’язень Костенко вийшов на свободу з російської колонії

Кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Про це Громадському повідомив член Громадської наглядової комісії Кіровської області Денис Шадрін.

Вийшов Олександр о 10:54. Зустрічали його члени наглядової комісії – Артур Абашев та я,

– сказав Шадрін.

Як зазначає видання, радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина повідомила, що консул України поки не повідомляв інформації про Костенка, але цим питанням займаються.

Вона додала, що раніше була інформація, що його можуть звільнити або 3 або 5 числа.



Політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу



Олександр Костенко (ліворуч)

Невдовзі інформацію про звільнення Костенка підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова.

"Наразі він вже під захистом української влади. Олександр знаходиться з Консулом України і вони прямують до Москви в Посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни", – написала вона у Facebook.

Хто такий Олександр Костенко? Кримчанин Олександр Костенко брав активну участь в подіях на Майдані у Києві. У травні 2015‑го мешканця Сімферополя Олександра Костенка кримський "суд" засудив до чотирьох років і двох місяців нібито за вчинення каліцтв співробітнику кримського "Беркуту" у Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення.