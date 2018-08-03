Украинский политзаключенный Костенко вышел на свободу из российской колонии

Крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Об этом Громадському сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин.

Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии Артур Абашев и я,

– сказал Шадрин.

Как отмечает издание, советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина сообщила, что консул Украины пока не сообщал информации о Костенко, но этим вопросом занимаются.

Она добавила, что ранее была информация, что его могут освободить либо 3, либо 5 числа.



Политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу



Александр Костенко (слева)

Хто такой Александр Костенко? Крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015‑го жителя Симферополя Александра Костенко крымский «суд» приговорил к четырем годам и двум месяцам якобы за нанесение увечий сотруднику крымскому "Беркуту" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок снизили до трех лет и шести месяцев заключения.