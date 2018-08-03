Звільненому із російського полону Костенку вже знайшли житло в Києві, – Денісова
Звільненому із російського полону українському політв'язню Олександру Костенку вже підшукали житло на території материкової України. Повертатися у рідний Крим, в умовах окупації півострова, чоловік не може.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська омбудсвумен Людмила Денісова.
Читайте також: За три роки в Росії засудили понад 2300 українських громадян, – МЗС
Коли стала відома дата звільнення Олександра Костенка, ми з Іриною Геращенко зустрічалися із родинами політв’язнів. Тоді й постало питання, куди йому повертатися. Олександр – кримчанин, родина його живе в анексованому Криму. Повернутись туди для нього не є можливим,
– написала уповноважена ВР з прав людини.
Денісова зазначила, що намагалася зв'язатися з мамою Олександра, проте її телефон вимкнений. Жінка намагається убезпечити себе, оскільки телефон можуть прослуховувати російські спецслужби.
Порадившись із прем'єром Гройсманом та мером Києва Кличком, омбудсвумен вдалось підшукати звільненому політв'язню житло.
"Це – 2 кімнати з балконом, санвузлом. Частково мебльовані – є три ліжка, зараз займаємось докомплектуванням меблями. Безумовно, це тимчасове житло на півроку – рік. Ми допомагатимемо Олександру оформити статус внутрішньо переміщеної особи і з усім, що з цим пов’язано", – наголосила правозахисниця.
Окрім цього, Людмила Денісова під час прес-конференції заявила, що Олексанлру Костенку можуть виплатити 100 тисяч гривень в рамках відповідного рішення Кабміну.
Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.
Хто такий Олександр Костенко?Кримчанин Олександр Костенко брав активну участь в подіях на Майдані у Києві. У травні 2015‑го мешканця Сімферополя Олександра Костенка кримський "суд" засудив до чотирьох років і двох місяців нібито за вчинення каліцтв співробітнику кримського "Беркуту" у Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення.