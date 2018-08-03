Звільненому із російського полону Костенку вже знайшли житло в Києві, – Денісова

Звільненому із російського полону українському політв'язню Олександру Костенку вже підшукали житло на території материкової України. Повертатися у рідний Крим, в умовах окупації півострова, чоловік не може.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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Коли стала відома дата звільнення Олександра Костенка, ми з Іриною Геращенко зустрічалися із родинами політв’язнів. Тоді й постало питання, куди йому повертатися. Олександр – кримчанин, родина його живе в анексованому Криму. Повернутись туди для нього не є можливим,

– написала уповноважена ВР з прав людини.

Денісова зазначила, що намагалася зв'язатися з мамою Олександра, проте її телефон вимкнений. Жінка намагається убезпечити себе, оскільки телефон можуть прослуховувати російські спецслужби.

Порадившись із прем'єром Гройсманом та мером Києва Кличком, омбудсвумен вдалось підшукати звільненому політв'язню житло.