Держава виділить родинам українських політв'язнів по 100 тисяч гривень

У четвер, 26 липня, на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір ухвалити рішення про виділення коштів родинам політв'язнів, які незаконно отримуються в Росії.

Глава уряду подякував уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій за всебічну підтримку утримуваних в РФ українських політв'язнів.

Читайте також: Сенцов написав нового листа: "Мені важко повірити у речі, які відбуваються навколо мого імені"

"Важко уявити, що ми в ХХІ століття маємо таку проблему світового масштабу. Колись були сталінські репресії, але зараз інші часи. Громадяни України знаходяться в російських в'язницях як політичні бранці, і нам потрібно їх підтримувати", – сказав Гройсман.

Ми приймемо сьогодні рішення про підтримку родин політичних в'язнів, і виділимо кожній родині по 100 тисяч гривень, тому що є багато витрат, проблем, які їм потрібно вирішувати,

– зазначив прем'єр.

І наголосив: "Уряд завжди буде підтримувати родини українських політв'язнів, і робитиме все для підтримки у визволенні цих людей, які абсолютно ні в чому не винні".

Дивіться відео з засідання уряду