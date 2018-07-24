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Сенцов написав нового листа: "Мені важко повірити у речі, які відбуваються навколо мого імені"

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Олег Сенцов написав листа із російського ув'язнення
Олег Сенцов написав листа із російського ув'язнення / Фото з вільних мереж

Український режисер та політв'язень Росії Олег Сенцов написав листа у відповідь на лист головної режисерки "Громадського" Анни Цигими, яка є авторкою кількох матеріалів про Лабитнангі, де утримують політв'язня, та авторкою фільму про нього.

Про це повідомляє "Громадське".

Мені часто пишуть, що я так багатьох мотивую на відстані... Мені в це важко повірити, як і в багато речей, які відбуваються там, на волі, навколо мого імені. Моє сьогоднішнє життя якось зовсім далеке від цього шуму,
– мовиться у листі Сенцова.

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"Дякую за лабитнанзькі фотки, я їх отримав. Тут і справді за стінами красиво, але я всього цього не бачу – лише залізо і бетон, у нас тут навіть дерев немає. Сподіваюся, що приїжджати сюди тобі теж сподобалося! Дякую ще раз за листи і за твою роботу. Хоча розумію, що це швидше за все більше, ніж просто робота. З повагою, Олег 17.07.2018", – написав політв’язень.

Зазначимо, що листа Сенцову можуть написати всі охочі на електронну поштову адресу Федеральної служби виконання покарань Росії, з якої можна написати безпосередньо українцеві. У формі за посиланням, потрібно заповнити наступні дані:

Регіон – Ямало-Ненецкий автономный округ;
Установа – ИК-8, Лабытнанги;
Повне ім'я одержувача (три графи) – Сенцов Олег Геннадьевич;
Рік народження одержувача – 1976.

Посилання може завантажуватися досить довго. Повідомлення платне: короткий текст коштуватиме 23 гривні. Гроші на свій рахунок перераховує Федеральна служба покарань РФ.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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