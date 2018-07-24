Не дочекаєтесь, – сестра Сенцова про стан брата

Двоюрідна сестра політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала слова про нібито передсмертний стан брата.

Відповідний допис жінка опублікувала на Facebook.

"Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для красноного слівця зафігачили. Панікери, спіть уже, похорону не буде, не дочекаєтеся", – написала вона.

Додамо, напередодні видання Independent опублікувало слова Каплан про те, що стан її брата розцінюють як передсмертний.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.