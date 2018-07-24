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Не дождетесь, – сестра Сенцова о состоянии брата

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Двоюродная сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла слова о якобы предсмертное состояние брата.

Соответствующий сообщение женщина опубликовала на Facebook.

"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красноного словечки зафигачилы. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", – написала она.

Добавим, накануне издание Independent опубликовало слова Каплан о том, что состояние ее брата расценивают как предсмертный.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины
Источник: 24 канал
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