Государство выделит семьям украинских политзаключенных по 100 тысяч гривен

В четверг, 26 июля, на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен принять решение о выделении средств семьям политзаключенных, незаконно удерживаемых в России.

Глава правительства поблагодарил уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой за всестороннюю поддержку находящихся в РФ украинских политзаключенных.

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"Трудно представить, что мы в XXI век имеем такую ​​проблему мирового масштаба. Когда-то были сталинские репрессии, но сейчас другие времена. Граждане Украины находятся в российских тюрьмах как политические пленники, и нам нужно их поддерживать", – сказал Гройсман.

Мы примем сегодня решение о поддержке семей политических заключенных, и выделим каждой семье по 100 тысяч гривен, потому что есть много затрат, проблем, которые им нужно решать,

– отметил премьер.

И подчеркнул: "Правительство всегда будет поддерживать семьи украинских политзаключенных, и будет делать все для поддержки в освобождении этих людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты".

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