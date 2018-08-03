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Освобожденному из российского плена Костенко уже нашли жилье в Киеве, – Денисова

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Денисова уже подыскала украинскому политзаключенному Костенко жилье в Киеве
Денисова уже подыскала украинскому политзаключенному Костенко жилье в Киеве / Фото из соцсетей

Освобожденному из российского плена украинскому политзаключенному Александру Костенко уже подыскали жилье на территории материковой Украины. Возвращаться в родной Крым, в условиях оккупации полуострова, мужчина не может.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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Когда стала известна дата освобождения Александра Костенко, мы с Ириной Геращенко встречались с семьями политзаключенных. Тогда и встал вопрос, куда ему возвращаться. Александр – крымчанин, семья его живет в аннексированном Крыму. Вернуться туда для него не является возможным,
– написала уполномоченная ВР по правам человека.

Денисова отметила, что пыталась связаться с мамой Александра, но ее телефон выключен. Женщина пытается обезопасить себя, поскольку телефон могут прослушивать российские спецслужбы.

Посоветовавшись с премьером Гройсманом и мэром Киева Кличко, омбудсвумен удалось подыскать освобожденному политзаключенному жилье.

"Это – 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично мебелированная – есть три кровати, сейчас занимаемся докомплектуванням мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода – год. Мы будем помогать Александру оформить статус внутренне перемещенного лица и со всем, что с этим связано", – подчеркнула правозащитница.

Кроме этого, Людмила Денисова во время пресс-конференции заявила, что Александру Костенко могут выплатить 100 тысяч гривен в рамках соответствующего решения Кабмина.

Напомним, 3 августа стало известно, что крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Кто такой Александр Костенко?
Крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015‑го жителя Симферополя Александра Костенко крымский "суд" приговорил к четырем годам и двум месяцам якобы за нанесение увечий сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок снизили до трех лет и шести месяцев заключения.

Теги: Новости Украины Новости России заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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