Освобожденному из российского плена Костенко уже нашли жилье в Киеве, – Денисова
Освобожденному из российского плена украинскому политзаключенному Александру Костенко уже подыскали жилье на территории материковой Украины. Возвращаться в родной Крым, в условиях оккупации полуострова, мужчина не может.
Об этом на своей странице в Facebook написала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.
Читайте также: За три года в России осудили более 2300 украинских граждан, – МИД
Когда стала известна дата освобождения Александра Костенко, мы с Ириной Геращенко встречались с семьями политзаключенных. Тогда и встал вопрос, куда ему возвращаться. Александр – крымчанин, семья его живет в аннексированном Крыму. Вернуться туда для него не является возможным,
– написала уполномоченная ВР по правам человека.
Денисова отметила, что пыталась связаться с мамой Александра, но ее телефон выключен. Женщина пытается обезопасить себя, поскольку телефон могут прослушивать российские спецслужбы.
Посоветовавшись с премьером Гройсманом и мэром Киева Кличко, омбудсвумен удалось подыскать освобожденному политзаключенному жилье.
"Это – 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично мебелированная – есть три кровати, сейчас занимаемся докомплектуванням мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода – год. Мы будем помогать Александру оформить статус внутренне перемещенного лица и со всем, что с этим связано", – подчеркнула правозащитница.
Кроме этого, Людмила Денисова во время пресс-конференции заявила, что Александру Костенко могут выплатить 100 тысяч гривен в рамках соответствующего решения Кабмина.
Напомним, 3 августа стало известно, что крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.
Кто такой Александр Костенко?
Крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015‑го жителя Симферополя Александра Костенко крымский "суд" приговорил к четырем годам и двум месяцам якобы за нанесение увечий сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок снизили до трех лет и шести месяцев заключения.