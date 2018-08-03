За три года в России осудили более 2300 украинских граждан, – МИД

Начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил о более 2300 осужденных в РФ украинских граждан. Он отметил, что эта цифра касается последних трех лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Более 2300 граждан Украины задержаны, осуждены в РФ,

– отметил Кирилич.

Позднее украинский дипломат уточнил, что речь идет о данных за три года, а виды преступлений, за которые были осуждены украинцы, разные.

Напомним, 26 июля на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен принять решение о выделении средств семьям политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России. Он отметил, что каждой семье выделят по 100 тысяч гривен.