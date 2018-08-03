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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

За три роки в Росії засудили понад 2300 українських громадян, – МЗС

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В Росії за три роки засудили 2300 громадян України
В Росії за три роки засудили 2300 громадян України / фото з відкритих джерел

Начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич заявив про понад 2300 засуджених у РФ українських громадян. Він зазначив, що ця цифра стосується останніх трьох років.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Понад 2300 громадян України затримано, засуджено в РФ,
– зазначив Кирилич.

Пізніше український дипломат уточнив, що йдеться про дані за три роки, а види злочинів, за які були засуджені українці є різними.

Нагадаємо, 26 липня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір ухвалити рішення про виділення коштів родинам політв'язнів, які незаконно отримуються в Росії. Він зазначив, що кожній сім'ї виділять по 100 тисяч гривень.

Теги: Новини політики Новини України МЗС України заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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