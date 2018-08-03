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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

На границе возможны провокации, – Денисова о возвращении украинского политзаключенного Костенко

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Сейчас освобожденный украинский пленник Кремля Александр Костенко с консулом украинского посольства в РФ находится на пути в Москву.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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По ее словам, состояние здоровья политзаключенного – нормальное.

Я разговаривала с консулом, то она сообщила, что Костенко немного отдыхал это время. Также они надеются, что попадут в Москву ночью, потом отдохнут и уже с 5 на 6 августа будут в Украине. Однако, если все будет хорошо на границе, ведь возможны провокации,
– отметила Денисова.

Также украинский омбудсвумен рассказала о гражданине России Алексее Седикове, который воевал на стороне террористов и сейчас отбывает наказание в Украине, и просит Путина обменять его.

"Украина просит РФ обменять 36 россиян на наших ребят, которые являются пленниками Кремля. В этом списке есть и Алексей Седиков. Я была у него и рассказала, что мы пытаемся его обменять, но ничего не происходит, потому что Россия не предоставляет никакого ответа. Поэтому предложила ему, чтобы он лично обратился к президенту России. И он написал такое заявление", – сказала уполномоченная по правам человека.

Она сообщила, что 2 августа мы передали это заявление Климкину, чтобы тот передал Путину, именно так он и сделал.

"Я предложила Москальковой обсудить обмен один на один на гуманитарных обстоятельствах. Я отметила, что это может быть или Олег Сенцов, или Владимир Балух, или Станислав Клих, или Александр Кольченко. Ведь ребята нуждаются в неотложной медицинской помощи", – подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, 3 августа стало известно, что крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники
Источник: 24 канал
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