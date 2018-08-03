Засуджений в Україні за тероризм росіянин попросив Путіна обміняти його

Росіянин Олексій Седіков, який засуджений в Україні за тероризм, написав листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути його до Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

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Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію Президента РФ,

– повідомила Денісова.

Вона додала, що також звернулася до представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Ірини, до МЗС України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до Радника Президента РФ, Голови Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова щодо сприяння можливості гуманітарного обміну "один на один".

На Сенцова, Балуха , Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога,

– додала омбудсмен.

Нагадаємо, 1 серпня українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.