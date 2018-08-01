Денісова звернулася в ООН з проханням повпливати на Росію

Українська омбудвумен Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна з проханням посприяти візитам міжнародних організацій до українських політв’язнів у Росії та на окупованих територіях.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Омбудвумен попросила в ООН застосувати всі можливі важелі впливу на Російську Федерацію, аби, врешті-решт, ця держава почала дотримуватися основоположних принципів гуманізму та поваги до прав людини, виконувати зобов’язання, передбачені міжнародними угодами та співпрацювати.

Вона наголосила, що Росія продовжує приховувати відомості про реальний стан здоров’я політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олега Сенцова, а також блокує спроби омбудсвумен відвідати політв’язнів.

Я прошу вас сприяти візитам представників міжнародних гуманітарних організацій до громадян України, які ув’язнені на території Росії та тимчасово окупованих територіях, для неупередженого та об’єктивного моніторингу за дотриманням їхніх прав,

— написала Денісова.

Також вона просить комісара сприяти незалежній медичній експертизі для громадян України, які оголосили голодування. Це Володимир Балух, Станіслав Клих та Олег Сенцов.

Нагадаємо, Німеччина зробила заклик невідкладно надати медичну допомогу ув'язненому у Росії українському режисеру Олегу Сенцову.