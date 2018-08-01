Денисова обратилась в ООН с просьбой повлиять на Россию

Украинская омбудвумен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Омбудвумен попросила у ООН применить все возможные рычаги влияния на Российскую Федерацию, чтобы, в конце концов, это государство начало придерживаться основополагающих принципов гуманизма и уважения прав человека, выполнять обязательства, предусмотренные международными соглашениями, и сотрудничать.

Она подчеркнула, что Россия продолжает скрывать сведения о реальном состоянии здоровья политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха и Олега Сенцова, а также блокирует попытки омбудсвумен посетить политзаключенных.

Я прошу вас содействовать визитам представителей международных гуманитарных организаций к гражданам Украины, которые находятся в заключении на территории России и временно оккупированных территориях, для беспристрастного и объективного мониторинга за соблюдением их прав,

— написала Денисова.

Также она просит комиссара содействовать независимой медицинской экспертизе для граждан Украины, которые объявили голодовку. Это Владимир Балух, Станислав Клих и Олег Сенцов.

Напомним, Германия сделала призыв безотлагательно предоставить медицинскую помощь заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.