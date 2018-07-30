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В Париже на фасаде мэрии разместят фотографию Олега Сенцова

23 Читати новину українською
Париж: здание мэрии
Париж: здание мэрии / wikipedia

Мэр Парижа Энн Идальго разместит фотографию украинского политзаключенного Олега Сенцова на фасаде здания мэрии. Такую инициативу реализуют в понедельник, 30 июля.

Об этом сообщили на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

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"Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодовки, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", – говорится в сообщении.

Украинец Олег Сенцов уже 80 дней голодает в российской тюрьме.

Напомним, в России уже более семидесяти дней голодает кинорежиссер Олег Сенцов, а в оккупированном Крыму – украинский активист Владимир Балух, которого 16 января 2018 года приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Незаконно похищенного ФСБ украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Франции Новости политики
Источник: 24 Канал
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