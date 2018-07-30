У Парижі на фасаді мерії розмістять фотографію Олега Сенцова

Мер Парижа Енн Ідальго розмістить фотографію українського політв'язня Олега Сенцова на фасаді будівлі мерії. Таку ініціативу реалізують у понеділок, 30 липня.

Про це повідомили на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

Читайте також: У Москві біля будинку уряду знову з'явився плакат із закликом звільнити Сенцова

"Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-му муніципальному окрузі", – йдеться у повідомленні.

Українець Олег Сенцов вже 80 днів голодує у російській в'язниці.

Нагадаємо, в Росії вже понад сімдесят днів голодує кінорежисер Олег Сенцов, а в окупованому Криму – український активіст Володимир Балух, якого 16 січня 2018 рокузасудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Незаконно викраденого ФСБ українця Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня цього року.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.