09:17
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Парижі на фасаді мерії розмістять фотографію Олега Сенцова

67 Читать новость на русском
Париж: будівля мерії
Париж: будівля мерії / wikipedia

Мер Парижа Енн Ідальго розмістить фотографію українського політв'язня Олега Сенцова на фасаді будівлі мерії. Таку ініціативу реалізують у понеділок, 30 липня.

Про це повідомили на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

Читайте також: У Москві біля будинку уряду знову з'явився плакат із закликом звільнити Сенцова

"Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-му муніципальному окрузі", – йдеться у повідомленні.

Українець Олег Сенцов вже 80 днів голодує у російській в'язниці. 

Нагадаємо, в Росії вже понад сімдесят днів голодує кінорежисер Олег Сенцов, а в окупованому Криму – український активіст Володимир Балух, якого 16 січня 2018 рокузасудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Незаконно викраденого ФСБ українця Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня цього року.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как же хочется вернуться в Украину, – главная мысль луганчан, которые так и не решились выехать
сьогодні, 08:40 Как же хочется вернуться в Украину, – главная мысль луганчан, которые так и не решились выехать
Ольга Черненко
Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
29 липня, 22:01 Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
29 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
29 липня, 19:30 Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
29 липня, 19:03 10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
Зоя Казанжи
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Курс валют на 16 лютого: валюта різко здешевшала
 16 лютого 2017 , 08:30
Зозуля підтримує та одягає свою армію, мені соромно через іспанських фанатів, – тренер збірної України
 5 лютого 2017 , 10:50
Семирічний хлопчик перебуває в комі внаслідок тисняви у фан-зоні в Турині
 4 червня 2017 , 20:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук