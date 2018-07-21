У Москві біля будинку уряду знову з'явився плакат із закликом звільнити Сенцова
Активісти вивісили плакат з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова на мосту біля будівлі уряду Російської Федерації.
Про це повідомив російський блогер Денис Стяжкін у своєму Twitter.
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Нагадаємо, що російська омбудсвумен Тетяна Москалькова провела відеоконференцію з українським режисером Олегом Сенцовим, якого незаконно утримують в російській колонії у місті Лабитнангі.
Додамо, що 6 липня у Москві в залі товариства "Меморіал" пройшов концерт в підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в Росії.
Джерело: 24 Канал
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