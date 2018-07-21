В Москве возле дома правительства вновь появился плакат с призывом освободить Сенцова

Активисты вывесили плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова на мосту у здания правительства Российской Федерации.

Об этом сообщил российский блогер Денис Стяжкин в своем Twitter.

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Напомним, что российская омбудсвумен Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого незаконно удерживают в российской колонии в городе Лабытнанги.

Добавим, что 6 июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России.