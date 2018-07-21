18:29
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Москве возле дома правительства вновь появился плакат с призывом освободить Сенцова

52 Читати новину українською
В Москве снова появился плакат с Сенцовым
В Москве снова появился плакат с Сенцовым / styazshkin

Активисты вывесили плакат с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова на мосту у здания правительства Российской Федерации.

Об этом сообщил российский блогер Денис Стяжкин в своем Twitter.

Читайте также: Международные усилия в поддержку Сенцова не действуют на Путина, – Le Point

Напомним, что российская омбудсвумен Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого незаконно удерживают в российской колонии в городе Лабытнанги.

Добавим, что 6 июля в Москве в зале общества "Мемориал" прошел концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России.

 

Теги: Новости политики Новости России Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
329
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Фийон обвинил Ле Пен в жестокости и попросил отдать голоса за Макрона
24 апреля 2017 , 09:35
Трамп официально определился с главой Пентагона
 7 декабря 2016 , 07:11
Упала головой вниз на охваченную пламенем сцену: талант-шоу в США едва не завершилось трагически
 22 июля , 00:21
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук