Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым: подробности

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в городе Лабытнанги.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека,

– написала Москалькова.

Российская уполномоченная по правам человека попросила, чтобы СМИ не "сгущали краски" вокруг темы о состоянии здоровья украинского пленника в Кремле.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски" , – добавила Москалькова.

Добавим, что 20 июля уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова направила письмо советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой проинформировать ее о действительном состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

Напомним, 19 июля от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе поступила информация о том, что состояние украинского политзаключенного значительно ухудшилось: у него вдруг случился криз из-за того, что начала "стухать сердечная мышца". Сенцова хотели перевести в реанимацию, однако он отказался.

Ранее, 13 июля, стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

В начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.