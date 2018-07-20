18:33
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Москалькова провела видеоконференцию с Сенцовым: подробности

230 Читати новину українською
Москалькова пообщалась с Сенцовым
Москалькова пообщалась с Сенцовым / фото из соцсетей

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в городе Лабытнанги.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Читайте также: На Одесском кинофестивале представят идею фильма Олега Сенцова

Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека,
– написала Москалькова.

Российская уполномоченная по правам человека попросила, чтобы СМИ не "сгущали краски" вокруг темы о состоянии здоровья украинского пленника в Кремле.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски" , – добавила Москалькова.

Добавим, что 20 июля уполномоченная  ВРУ по правам человека Людмила Денисова направила письмо  советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой проинформировать ее о действительном состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

 

Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Допис, поширений Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Напомним, 19 июля от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе поступила информация о том, что состояние украинского политзаключенного значительно ухудшилось: у него вдруг случился криз из-за того, что начала "стухать сердечная мышца". Сенцова хотели перевести в реанимацию, однако он отказался.
Ранее, 13 июля, стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.
В начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Олег Сенцов Новости политики Украина – Россия Новости России заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сегодня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 34
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сегодня, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 894
Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
сегодня, 16:15 Как не потерять форму во время отпуска: советы фитнес-тренера
34
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сегодня, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 514
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сегодня, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 376
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Если верить российской пропаганде — я должен бояться ходить по улицам, — журналист
 17 июля 2015 , 07:48
Политолог рассказал про предпосылки и будущее развитие дела Савченко
 16 марта , 19:33
Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора
 11 июля , 17:09
Прокуратура начала расследование незаконного прослушивания Романа Насирова
 26 июля , 14:24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук