Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына

Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российская власть незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

Полный текст ходатайства Людмилы Сенцовой опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

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"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", – говорится в документе.

Мать Сенцова попросила Путина "проявить милосердие и помиловать сына и не губить его жизнь и жизнь его близких.



Полный текст ходатайства матери Сенцова о его помиловании

Как рассказала "Громадскому" сестра Олега Наталья Каплан, ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину. Пока ответа на него нет.

Отметим, сегодня, 13 июля, Олегу Сенцову исполняется 42 года. Он голодает уже 60 дней.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.