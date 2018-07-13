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Сенцову исполнилось 42 года: какой подарок ему приготовили активисты по всему миру

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13 июля режиссеру Олегу Сенцову исполняется 42 года, и это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах. В поддержку узника Кремля в этот день по всему миру пройдут акции SaveOlegSencov. А в соцсетях к его дню рождения запустили флешмоб.

В 2008 году Олег Сенцов дебютировал с короткометражной картиной, а через четыре года вышел его полный метр.

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Казалось бы, Украина подарила миру еще одного талантливого режиссера. Но его работу в кинематографе на затяжную паузу ставит российская дерзость.

За гражданскую позицию спецслужбы в 2014 году задержали Сенцова. Мужчину били, четыре раза душили пакетами до потери сознания и даже грозились изнасиловать. Против, так называемого, российского правосудия у Сенцова шансов почти не было. Режиссера осудили на 20 лет колонии.

Український режисер Олег Сенцов
Украинский режиссер Олег Сенцов

На этом борьба Сенцова с путинским режимом не завершилась. Олег объявил голодовку. Требует освобождения всех украинских политзаключенных. Акции в поддержку Сенцова происходят по всему миру. В списке солидарных с украинцем : Джонни Депп, Мерил Стрип, Джордж Клуни, Стивен Кинг. Но России мнение мира не интересно.

Европарламент почти единодушно, около 480 голосов, требует от России признать, что это политзаключенные и немедленно их освободить. Мы же входим в эти все ПАСЕ, ОБСЕ, но нас это не колышет, у нас футбол! Нам отказывает мужество, честность, порядочность – вот то, что сделал Сенцов,
– заявила актриса Лия Ахеджакова.

Ко дню рождения активисты со всего мира готовят глобальную акцию SaveOlegSentsov. Организаторы связались с координаторами мероприятий более чем из ста городов.

Они все имеют одну цель – создать видимый запрос, что Олега Сенцова, 70 украинских политзаключенных и более ста пленных на оккупированном Донбассе надо освободить. Чтобы не было так, что это чисто украинская проблема и об этом говорят только в Украине – нет
– сказала координатор акции Александра Матвийчук.

Для маленьких городов, где не проходят массовые демонстрации, активисты предлагают флешмоб. Подобные фотографии уже начали отправлять организаторам акции: с Украины, Франции, Люксембурга и даже оккупированного Крыма.

Автор: Евгений Скорина
Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Флешмоб
Источник: 24 канал
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