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Сенцову виповнилося 42 роки: який подарунок йому приготували активісти по всьому світу

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13 липня режисеру Олегу Сенцову минає 42 роки, і це вже четвертий день народження, який він зустрічає у тюремних стінах. На підтримку в'язня Кремля цього дня по всьому світу відбудуться акції SaveOlegSencov. А у соцмережах до його дня народження запустили флешмоб.

У 2008 році Олег Сенцов дебютував із короткометражною картиною, а через чотири роки вийшов його повний метр.

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Здавалось би, Україна подарувала світу ще одного талановитого режисера. Але його роботу у кінематографі на затяжну паузу ставить російська зухвалість.

За громадянську позицію спецслужби у 2014 році затримали Сенцова. Чоловіка били, чотири рази душили пакетами до втрати свідомості та навіть грозилися зґвалтувати. Проти, так званого, російського правосуддя у Сенцова шансів майже не було. Режисера засудили на 20 років колонії.

Український режисер Олег Сенцов
Український режисер Олег Сенцов

На цьому боротьба Сенцова з путінським режимом не завершилась. Олег оголосив голодування. Вимагає звільнення всіх українських політв'язнів. Акції на підтримку Сенцова відбуваються по всьому світу. У списку солідарних з українцем : Джонні Депп, Меріл Стрип, Джордж Клуні, Стівен Кінг. Але Росії думка світу не цікава.

Європарламент майже одностайно, близько 480 голосів, вимагає від Росії визнати, що це політв'язні і негайно їх звільнити. Ми ж входимо в ці всі ПАРЄ, ОБСЄ, але нас це не колише, у нас футбол! Нам відмовляє мужність, чесність, порядність – ось те, що зробив Сенцов,
– заявила акторка Лія Ахеджакова.

До Дня народження активісти з усього світу готують глобальну акцію SaveOlegSentsov. Організатори зв'язались з координаторами заходів більш ніж зі ста міст.

Вони всі мають одну мету – створити видимий запит, щоб Олега Сенцова, 70 українських політв’язнів і понад сто полонених на окупованому Донбасі звільнили. Щоб не було так, що це суто українська проблема і про це говорять тільки в Україні – ні,
– сказала координаторка акції Олександра Матвійчук.

Для маленьких міст, де не проходять масові демонстрації, активісти пропонують флешмоб. Подібні фотографії вже почали відправляти організаторам акції: з України, Франції, Люксембургу та навіть окупованого Криму.

Автор: Євген Скоріна
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Флешмоб
Джерело: 24 канал
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