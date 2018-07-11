18:14
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сенцов вже досяг того, за що боровся, – Джемілєв

1441 Читать новость на русском
Олег Сенцов голодує 58-й день
Олег Сенцов голодує 58-й день / 24 канал

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв вважає, що одна з вимог українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії 58-й день, вже виконана.

Про це він розповів у коментарі для 24 каналу.

Сенцов вже досяг того, за що боровся. Не у повній мірі, адже заручників не звільнюють. Але привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається через Росію в Україні та в окупованому Криму, йому вдалося,
 прокоментував нардеп.

Читайте також: Наймолодший український політв'язень Панов знайшовся у російському госпіталі, – журналіст

На думку Джемілєва, якщо режисеру запропонують єдиному з українських заручників вийти на волю, він відмовиться.

"Що буде, якщо Сенцову скажуть: "Ти вільний"? Думаю, він не схоче бути вільним, доки не випустять всіх українців, ув'язнених за політичними мотивами. Адже він добивається не свого звільнення, а звільнення всіх політв'язнів, яких он скільки сидить в російських тюрмах!" – наголосив Джемілєв.

Читайте також: Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про порушення прав людини у Криму

Він переконаний: вплинути на Росію, аби та випустила українців, може тільки посилення санкцій. І додає, що змусити Сенцова припинити голодування неможливо.

Говорити йому, що він підриває здоров'я або може померти, безрезультатно. Він прекрасно знає, на що йде. От тільки такі люди, як Сенцов, дуже потрібні Україні живими,
   завершив Джемілєв.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 11 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 95
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 596
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1558
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12827
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання
5 червня , 18:11
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук