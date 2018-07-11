Сенцов вже досяг того, за що боровся, – Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв вважає, що одна з вимог українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії 58-й день, вже виконана.

Про це він розповів у коментарі для 24 каналу.

Сенцов вже досяг того, за що боровся. Не у повній мірі, адже заручників не звільнюють. Але привернути увагу світової спільноти до того, що відбувається через Росію в Україні та в окупованому Криму, йому вдалося,

– прокоментував нардеп.

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На думку Джемілєва, якщо режисеру запропонують єдиному з українських заручників вийти на волю, він відмовиться.

"Що буде, якщо Сенцову скажуть: "Ти вільний"? Думаю, він не схоче бути вільним, доки не випустять всіх українців, ув'язнених за політичними мотивами. Адже він добивається не свого звільнення, а звільнення всіх політв'язнів, яких он скільки сидить в російських тюрмах!" – наголосив Джемілєв.

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Він переконаний: вплинути на Росію, аби та випустила українців, може тільки посилення санкцій. І додає, що змусити Сенцова припинити голодування неможливо.

Говорити йому, що він підриває здоров'я або може померти, безрезультатно. Він прекрасно знає, на що йде. От тільки такі люди, як Сенцов, дуже потрібні Україні живими,

– завершив Джемілєв.