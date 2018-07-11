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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сенцов уже достиг того, за что боролся, – Джемилев

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Олег Сенцов голодает 58-й день
Олег Сенцов голодает 58-й день / 24 канал

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев считает, что одно из требований украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии 58-й день, уже выполнено.

Об этом он рассказал в комментарии для 24 канала.

Сенцов уже достиг того, за что боролся. Не в полной мере, ведь заложников не освобождают. Но привлечь внимание мирового сообщества к тому, что происходит из-за России в Украину и в оккупированном Крыму, ему удалось,
– прокомментировал нардеп.

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По мнению Джемилева, если режиссеру предложат единственному из украинских заложников выйти на свободу, он откажется.

"Что будет, если Сенцов скажут: "Ты свободен"? Думаю, он не захочет быть свободным, пока не выпустят всех украинцев, заключенных по политическим мотивам. Ведь он добивается не своего освобождения, а освобождения всех политзаключенных, которых вон сколько сидит в российских тюрьмах!" – отметил Джемилев.

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Он убежден: повлиять на Россию, чтобы та выпустила украинцев, может только ужесточение санкций. И добавляет, что заставить Сенцова прекратить голодовку невозможно.

Говорить ему, что он подрывает здоровье или может умереть, безрезультатно. Он прекрасно знает, на что идет. Вот только такие люди, как Сенцов, очень нужны Украине живыми,
– заключил Джемилев.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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