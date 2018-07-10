Самый молодой украинский политзаключенный Панов нашелся в российском госпитале, – журналист
20-летний украинский пленник Артур Панов, которого в России приговорили к 8 годам заключения якобы за терроризм, находится в госпитале в городе Кемерово.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналист Наталья Тарковская.
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Мне звонила его мама Елена Панова. Она была очень встревожена: сегодня ей сообщили, что сын находится в областном госпитале 5-й колонии в Кемерово. Будет находиться там до конца июля, а окончательно будет отбывать наказание в колонии Кемерово №22. Какое состояние здоровья у Артура и какова причина его госпитализации – неизвестно,
– сообщила Тарковская.
Она отметила, что от украинских консульств в России – тишина. Сейчас Наталья с матерью пленника пытаются установить связь с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой: отправили электронное письмо и ждут ответ.
Журналист сказала, что не может найти имени Артура Панова в поименном списке "пленников Кремля", который Верховная Рада подала в просьбе к парламентам иностранных государств относительно осуждения политических репрессий России против граждан Украины и помощи в освобождении политических заключенных из тюрем РФ.
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Тарковская также попросила максимально распространить информацию о Панове и бить тревогу.
Нам надо узнать, что с ним! Поскольку его здоровье существенно подорвано двухлетним пребыванием в Ростовском СИЗО и неоднократным голоданием,
– призвал журналист.
Что известно об Артуре Панове?
Украинский политический активист, студент, журналист. Его похитили в 2015-м году 17-летним, незаконно посадили в Ростовское СИЗО и обвинили в подготовке террористического акта и шпионаже. В 2017-м году российские СМИ распространили слух, мол, Панова "убили" в тюремной камере. Информацию опровергли. 5 апреля 2018 года Панова приговорили к 8 годам заключения в Кемеровской колонии №22. Политзаключенный объявил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину для отбывания наказания здесь. Требование не выполнили. Голодал неоднократно. С мая его мать потеряла связь с сыном.
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