Из российского СИЗО исчез крымчанин, который голодает: комментарий Джемилева

Крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, который две недели голодал с тем же требованием, что и украинский режиссер Олег Сенцов, – освободить всех украинских политзаключенных – исчез из следственного изолятора в Ростове-на-Дону.

Об этом сегодня сообщил его адвокат Александр Попков.

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Его второму адвокату Сергею Локтеву отказали во встрече под предлогом, якобы, Куку увезли из СИЗО. Куда, не говорят,

– проинформировал Попков.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев констатировал, что задержанные по обвинению в терроризме крымские татары во время судебного следствия исчезают не впервые.

Такое случается на определенном периоде. Это может быть и из-за тупости начальника тюрьмы, который некорректно выразился. Поэтому подождем, посмотрим, что происходит. Главный источник информации – адвокаты. Если им четко скажут, что Куку умер, тогда они и будут делать заявления,

– заключил Джемилев.

Что известно про Эмира-Усеин Куку?

Крымскотатарский правозащитник. Его схватили в феврале 2016-го в оккупированном Крыму. Вместе с другими крымчанами его обвиняют в участии в организации "Хизб-ут-Тахрир", которую в России считают террористической.



В июле 2016 года Куку доставили в спец-блок СИЗО, вроде как опасного подсудимого. Впоследствии обвинили в подготовке к захвату власти насильственными методами. Оккупационные власти доставили его отбывать наказание из Крыма в Ростов-на-Дону.



26 июня он начал голодать в знак протеста против сфабрикованных дел над украинскими политзаключенными. 4 июля украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что состояние его здоровья ухудшилось.