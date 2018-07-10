18:17
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из российского СИЗО исчез крымчанин, который голодает: комментарий Джемилева

63 Читати новину українською
Эмир-Усеин Куку голодал 14 дней в поддержку украинских политзаключенных
Эмир-Усеин Куку голодал 14 дней в поддержку украинских политзаключенных

Крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, который две недели голодал с тем же требованием, что и украинский режиссер Олег Сенцов, –  освободить всех украинских политзаключенных –  исчез из следственного изолятора в Ростове-на-Дону.

Об этом сегодня сообщил его адвокат Александр Попков.

Читайте также: Российские силовики заставили задержанного украинского юриста отказаться от адвоката

Его второму адвокату Сергею Локтеву отказали во встрече под предлогом, якобы, Куку увезли из СИЗО. Куда, не говорят,
– проинформировал Попков.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев констатировал, что задержанные по обвинению в терроризме крымские татары во время судебного следствия исчезают не впервые.

Такое случается на определенном периоде. Это может быть и из-за тупости начальника тюрьмы, который некорректно выразился. Поэтому подождем, посмотрим, что происходит. Главный источник информации – адвокаты. Если им четко скажут, что Куку умер, тогда они и будут делать заявления,
– заключил Джемилев.

Что известно про Эмира-Усеин Куку?
Крымскотатарский правозащитник. Его схватили в феврале 2016-го в оккупированном Крыму. Вместе с другими крымчанами его обвиняют в участии в организации "Хизб-ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

В июле 2016 года Куку доставили в спец-блок СИЗО, вроде как опасного подсудимого. Впоследствии обвинили в подготовке к захвату власти насильственными методами. Оккупационные власти доставили его отбывать наказание из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня он начал голодать в знак протеста против сфабрикованных дел над украинскими политзаключенными. 4 июля украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что состояние его здоровья ухудшилось.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1363
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 61
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 83
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
сегодня, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Дід Панас 1980
Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
сегодня, 16:04 Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
Борис Немировський 255
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Наличный курс валют 23 апреля: евро существенно упал в цене
 23 апреля , 19:30
Украинский разработчик представил LED-лампу для креативных фото в Instagram
 10 марта , 19:51
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук